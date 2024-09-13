İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 100 bin TL kredinin geri ödemesi

Finansman ihtiyacı olanlar, uygun faizli kredi arayışlarını sürdürürken bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL kredinin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu?

Mert Sagit Mert Sagit
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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 100 bin TL kredinin geri ödemesi - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Eylül haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 100 bin TL kredinin geri ödemesi - Resim: 2

Buna göre, 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 59,3'e gerilerken, ihtiyaç kredisi faiz oranı son iki ayda 6,3 puan düşüşle yüzde 77,9'dan yüzde 71,7'ye indi. 

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 100 bin TL kredinin geri ödemesi - Resim: 3

Finansman ihtiyacı olanlar, uygun faizli kredi arayışlarını sürdürürken bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL kredinin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu?

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 100 bin TL kredinin geri ödemesi - Resim: 4

CEPTETEB (Hoş Geldin Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,85
Aylık Taksit: 11.286 TL
Toplam Ödeme: 136.004 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 100 bin TL kredinin geri ödemesi - Resim: 5

Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,55
Aylık Taksit: 11.872 TL
Toplam Ödeme: 143.127 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 100 bin TL kredinin geri ödemesi - Resim: 6

Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,68
Aylık Taksit: 11.983 TL
Toplam Ödeme: 144.454 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 100 bin TL kredinin geri ödemesi - Resim: 7

QNB Finansbank ("İyi ki Tanışmışız" dedirten kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 11.569 TL
Toplam Ödeme: 139.486 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 100 bin TL kredinin geri ödemesi - Resim: 8

ON Dijital (ON Dijital İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 11.154 TL
Toplam Ödeme: 134.506 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 100 bin TL kredinin geri ödemesi - Resim: 9

Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,39
Aylık Taksit: 11.736,85 TL
Toplam Ödeme: 141.417,20 TL

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İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 100 bin TL kredinin geri ödemesi - Resim: 10

Ziraat Bankası 

Faiz Oranı: Yüzde 4,54
Aylık Taksit: 11.863,70 TL
Toplam Ödeme: 142.864,40 TL

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