İhtiyaç kredisi faizleri düştü: İşte 100 bin TL kredinin geri ödemesi
Finansman ihtiyacı olanlar, uygun faizli kredi arayışlarını sürdürürken bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL kredinin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Eylül haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 59,3'e gerilerken, ihtiyaç kredisi faiz oranı son iki ayda 6,3 puan düşüşle yüzde 77,9'dan yüzde 71,7'ye indi.
Finansman ihtiyacı olanlar, uygun faizli kredi arayışlarını sürdürürken bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, 12 ay vadeli 100 bin TL kredinin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu?
CEPTETEB (Hoş Geldin Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,85
Aylık Taksit: 11.286 TL
Toplam Ödeme: 136.004 TL
Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,55
Aylık Taksit: 11.872 TL
Toplam Ödeme: 143.127 TL
Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,68
Aylık Taksit: 11.983 TL
Toplam Ödeme: 144.454 TL
QNB Finansbank ("İyi ki Tanışmışız" dedirten kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 11.569 TL
Toplam Ödeme: 139.486 TL
ON Dijital (ON Dijital İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 11.154 TL
Toplam Ödeme: 134.506 TL
Yapı Kredi (3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,39
Aylık Taksit: 11.736,85 TL
Toplam Ödeme: 141.417,20 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 4,54
Aylık Taksit: 11.863,70 TL
Toplam Ödeme: 142.864,40 TL