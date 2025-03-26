İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
Bankalar faiz oranlarını güncelledi, 200 bin TL kredi çekecekler için yeni ödeme planı belli oldu. En düşük faiz hangi bankada? Aylık taksitler ne kadar? İşte tüm detaylar…
Son dönemde bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Bu değişiklikler, kredi çekmeyi planlayan vatandaşların en uygun faiz oranlarını araştırmasına neden oldu.
Peki, 24 ay vadeli 200.000 TL ihtiyaç kredisi için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve geri ödeme tutarları nasıl şekillendi?
Bankaların 24 ay vadeli 200.000 TL ihtiyaç kredisi için sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları şu şekilde:
AKBANK
Faiz Oranı % 4,23
Toplam Ödeme 366.087 TL
Aylık Taksit 15.206 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 4,59
Toplam Ödeme 382.444 TL
Aylık Taksit 15.887 TL
TEB
Faiz Oranı % 3,89
Toplam Ödeme 350.942 TL
Aylık Taksit 14.575 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 3,69
Toplam Ödeme 342.173 TL
Aylık Taksit 14.209 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 3,39
Toplam Ödeme 329.221 TL
Aylık Taksit 13.670 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 4,24
Toplam Ödeme 365.387 TL
Aylık Taksit 15.224 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 3,75
Toplam Ödeme 343.643 TL
Aylık Taksit 14.318 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 4,6
Toplam Ödeme 382.903 TL
Aylık Taksit 15.906 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 3,79
Toplam Ödeme 346.544 TL
Aylık Taksit 14.391 TL
NKOLAY
Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 355.365 TL
Aylık Taksit 14.759 TL
İhtiyaç Kredisi
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı % 3,59
Toplam Ödeme 337.829 TL
Aylık Taksit 14.028 TL
ING
Faiz Oranı % 4,19
Toplam Ödeme 364.290 TL
Aylık Taksit 15.131 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 4,49
Toplam Ödeme 377.868 TL
Aylık Taksit 15.697 TL