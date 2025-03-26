İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

Bankalar faiz oranlarını güncelledi, 200 bin TL kredi çekecekler için yeni ödeme planı belli oldu. En düşük faiz hangi bankada? Aylık taksitler ne kadar? İşte tüm detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 1

Son dönemde bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Bu değişiklikler, kredi çekmeyi planlayan vatandaşların en uygun faiz oranlarını araştırmasına neden oldu. 

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 2

Peki, 24 ay vadeli 200.000 TL ihtiyaç kredisi için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve geri ödeme tutarları nasıl şekillendi?

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 3

Bankaların 24 ay vadeli 200.000 TL ihtiyaç kredisi için sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları şu şekilde:

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı % 4,23
Toplam Ödeme 366.087 TL
Aylık Taksit 15.206 TL

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 4,59
Toplam Ödeme 382.444 TL
Aylık Taksit 15.887 TL

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 6

TEB

Faiz Oranı % 3,89
Toplam Ödeme 350.942 TL
Aylık Taksit 14.575 TL

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 7

ON PLUS

Faiz Oranı % 3,69
Toplam Ödeme 342.173 TL
Aylık Taksit 14.209 TL

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 8

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 3,39
Toplam Ödeme 329.221 TL
Aylık Taksit 13.670 TL

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 9

ENPARA

Faiz Oranı % 4,24
Toplam Ödeme 365.387 TL
Aylık Taksit 15.224 TL

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 10

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 3,75
Toplam Ödeme 343.643 TL
Aylık Taksit 14.318 TL

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 11

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 4,6
Toplam Ödeme 382.903 TL
Aylık Taksit 15.906 TL

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 12

DENİZBANK

Faiz Oranı % 3,79
Toplam Ödeme 346.544 TL
Aylık Taksit 14.391 TL

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 13

NKOLAY

Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 355.365 TL
Aylık Taksit 14.759 TL
İhtiyaç Kredisi

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 14

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı % 3,59
Toplam Ödeme 337.829 TL
Aylık Taksit 14.028 TL

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 15

ING

Faiz Oranı % 4,19
Toplam Ödeme 364.290 TL
Aylık Taksit 15.131 TL

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İhtiyaç kredisi faizlerinde güncelleme: 200 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 16

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 4,49
Toplam Ödeme 377.868 TL
Aylık Taksit 15.697 TL

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