İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası’nın faizi sabit tutmasının ardından bankaların ihtiyaç kredisi oranları da yeniden gündeme geldi. Mart 2026 itibarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL kredi için sunulan faiz oranları ve geri ödeme tutarları merak ediliyor. İşte bankalara göre aylık taksitler ve toplam ödeme.
Faiz oranlarındaki dalgalanma sonrası bankalar tekliflerini güncelledi. 24 ay vadeli 250 bin TL kredide aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları netleşti.
Güncel oranlara göre aylık ödemeler 15 bin TL ile 19 bin TL arasında değişiyor. İşte banka banka taksit tutarları ve kuruşu kuruşuna toplam geri ödeme listesi...
TEB
Faiz Oranı: %3,80
Aylık Taksit: 18.012,13 TL
Toplam Geri Ödeme: 433.728,62 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.644,41 TL
Toplam Geri Ödeme: 400.715,84 TL
QNB
Faiz Oranı: %2,54
Aylık Taksit: 15.246,21 TL
Toplam Ödeme: 367.346,54 TL
ING
Faiz Oranı: %3,04
Aylık Taksit: 16.316,23 TL
Toplam Ödeme: 392.839,52 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 16.425,26 TL
Toplam Ödeme: 395.456,24 TL
ON DİJİTAL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 16.644,41 TL
Toplam Ödeme: 400.903,34 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 16.865,01 TL
Toplam Ödeme: 404.760,24 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 16.975,85 TL
Toplam Ödeme: 408.857,90 TL
NKOLAY
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 17.087,05 TL
Toplam Ödeme: 411.339,20 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 17.310,50 TL
Toplam Ödeme: 416.889,50 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 17.535,37 TL
Toplam Ödeme: 422.286,38 TL
DÜNYA KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 17.648,32 TL
Toplam Ödeme: 424.997,18 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 17.761,63 TL
Toplam Ödeme: 427.529,12 TL
CEPTE TEB
Faiz Oranı: %3,80
Aylık Taksit: 18.012,13 TL
Toplam Ödeme: 433.728,62 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,83
Aylık Taksit: 18.080,73 TL
Toplam Ödeme: 435.187,52 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 18.913,54 TL
Toplam Ödeme: 455.362,46 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %4,55
Aylık Taksit: 19.763,56 TL
Toplam Ödeme: 475.762,94 TL