İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası’nın faizi sabit tutmasının ardından bankaların ihtiyaç kredisi oranları da yeniden gündeme geldi. Mart 2026 itibarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL kredi için sunulan faiz oranları ve geri ödeme tutarları merak ediliyor. İşte bankalara göre aylık taksitler ve toplam ödeme.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 1

Faiz oranlarındaki dalgalanma sonrası bankalar tekliflerini güncelledi. 24 ay vadeli 250 bin TL kredide aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları netleşti.

1 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 2

Güncel oranlara göre aylık ödemeler 15 bin TL ile 19 bin TL arasında değişiyor. İşte banka banka taksit tutarları ve kuruşu kuruşuna toplam geri ödeme listesi...

2 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 3

TEB

Faiz Oranı: %3,80

Aylık Taksit: 18.012,13 TL

Toplam Geri Ödeme: 433.728,62 TL

3 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 4

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 16.644,41 TL

Toplam Geri Ödeme: 400.715,84 TL

4 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 5

QNB

Faiz Oranı: %2,54

Aylık Taksit: 15.246,21 TL

Toplam Ödeme: 367.346,54 TL

5 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 6

ING

Faiz Oranı: %3,04

Aylık Taksit: 16.316,23 TL

Toplam Ödeme: 392.839,52 TL

6 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 7

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 16.425,26 TL

Toplam Ödeme: 395.456,24 TL

7 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 8

ON DİJİTAL

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 16.644,41 TL

Toplam Ödeme: 400.903,34 TL

8 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 9

ENPARA.COM

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 16.865,01 TL

Toplam Ödeme: 404.760,24 TL

9 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 10

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 16.975,85 TL

Toplam Ödeme: 408.857,90 TL

10 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 11

NKOLAY

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 17.087,05 TL

Toplam Ödeme: 411.339,20 TL

11 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 12

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 17.310,50 TL

Toplam Ödeme: 416.889,50 TL

12 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 13

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 17.535,37 TL

Toplam Ödeme: 422.286,38 TL

13 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 14

DÜNYA KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,64

Aylık Taksit: 17.648,32 TL

Toplam Ödeme: 424.997,18 TL

14 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 15

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 17.761,63 TL

Toplam Ödeme: 427.529,12 TL

15 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 16

CEPTE TEB

Faiz Oranı: %3,80

Aylık Taksit: 18.012,13 TL

Toplam Ödeme: 433.728,62 TL

16 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 17

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,83

Aylık Taksit: 18.080,73 TL

Toplam Ödeme: 435.187,52 TL

17 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 18

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 18.913,54 TL

Toplam Ödeme: 455.362,46 TL

18 19
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti: 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Resim: 19

AKBANK

Faiz Oranı: %4,55

Aylık Taksit: 19.763,56 TL

Toplam Ödeme: 475.762,94 TL

19 19
ekonomi ihtiyaç kredisi