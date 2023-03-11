İhtiyaç kredisi faizlerine sınırlama

Merkez Bankası, ticari kredilerin ardından ihtiyaç kredilerinin faiz oranına da sınırlama getirdi. En yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Bu seviyenin üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankalar menkul kıymet tutmak zorunda olacak.

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Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredi faiz oranına yönelik sınırlama getirildi. Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen yazıda, ihtiyaç kredilerinde de ticari kredilerdeki gibi faiz sınırı konuldu. Bankalar söz konusu sınırı aşmaları halinde menkul kıymet tutma yükümlülüğüne tabii olacak.

Oto ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde MK kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Bu seviyenin üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak.

Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık 1.55 ile %2.00 arasında faiz uyguluyor.

Merkez Bankası, daha önce de kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, bunun üzerinde kullandırılacak krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.

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