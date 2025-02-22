İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ihtiyaç kredilerinde limitler artırıldı.
36 ay vadeli kredilerde üst limit 125 bin TL’ye, 24 ay vadeli kredilerde ise 250 bin TL’ye çıkarıldı.
Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, “en uygun ihtiyaç kredisi” araştırmalarına hız verdi. Peki, 125 bin TL’lik ihtiyaç kredisinde hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte bankalara göre faiz oranları, toplam ödeme tutarları ve aylık taksitler:
📌 İŞ BANKASI
🔹 Faiz Oranı: %4,25
🔹 Toplam Ödeme: 291.264 TL
🔹 Aylık Taksit: 8.071 TL
📌 GARANTİ BBVA
🔹 Faiz Oranı: %3,19
🔹 Toplam Ödeme: 243.577 TL
🔹 Aylık Taksit: 6.746 TL
📌 TEB
🔹 Faiz Oranı: %3,65
🔹 Toplam Ödeme: 263.827 TL
🔹 Aylık Taksit: 7.309 TL
📌 ON BANK
🔹 Faiz Oranı: %2,99
🔹 Toplam Ödeme: 235.028 TL
🔹 Aylık Taksit: 6.508 TL
📌 QNB FİNANSBANK
🔹 Faiz Oranı: %3,59
🔹 Toplam Ödeme: 261.146 TL
🔹 Aylık Taksit: 7.234 TL
📌 ENPARA
🔹 Faiz Oranı: %3,64
🔹 Toplam Ödeme: 262.661 TL
🔹 Aylık Taksit: 7.296 TL
📌 ING BANK
🔹 Faiz Oranı: %3,34
🔹 Toplam Ödeme: 250.102 TL
🔹 Aylık Taksit: 6.927 TL
📌 DENİZBANK
🔹 Faiz Oranı: %3,79
🔹 Toplam Ödeme: 270.129 TL
🔹 Aylık Taksit: 7.484 TL