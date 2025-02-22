İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, “en uygun ihtiyaç kredisi” araştırmalarına hız verdi. Peki, 125 bin TL’lik ihtiyaç kredisinde hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte bankalara göre faiz oranları, toplam ödeme tutarları ve aylık taksitler: