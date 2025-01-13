İki alkol grubuna daha zam

TBYD Başkanı Erol Dündar, iki alkol grubuna daha zam yapıldığını duyurdu. İşte yeni fiyatlar...

Mert Sagit Mert Sagit
İki alkol grubuna daha zam
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Yüksek alkollü içkiler ve damıtılmış içkilerdeki maktu ÖTV tutarına 158,71 TL’lik bir artışın ardından, birçok alkol grubuna peş peşe zam yapılmıştı. Şimdi ise Adap rakı ve Svyak votka gruplarına zam yapıldı. Bu artışı Dündar, sosyal medya hesabından paylaştı. 9 Ocak’ta ise Beylerbeyi rakı grubundaki zammı açıklamıştı.

Yeni fiyat listeleri şu şekilde:

Adap Rakı Grubu:

35cl: 599 TL
50cl: 895 TL
70cl: 1120 TL
100cl: 1300 TL

Svyak Votka Grubu:

35cl: 450 TL
50cl: 615 TL
70cl: 825 TL
100cl: 1125 TL

Dündar, ayrıca 9 Ocak’ta Beylerbeyi rakı grubuna yapılan zammı da duyurmuştu. Fiyatlar şu şekilde:

Beylerbeyi Rakı:50cl: 859 TL, 925 TL, 1080 TL
70cl: 1119 TL, 1195 TL, 1400 TL
100cl: 1375 TL, 1495 TL, 1795 TL

Fiyatlar, markaların seri ve kalite farklılıklarına göre değişiklik göstermektedir.

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