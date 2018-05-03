Borsa İstanbul'da, Nurol GYO ve Bimeks'in pay sıraları geçici olarak işleme kapatıldı.

Borsa İstanbul, Bimeks hisselerini geçici olarak işleme kapattı.



Borsa, Nurol GYO ile birlikte Bimeks'in pay sıralarını geçici olarak işleme kapattığını duyurdu.



Açıklamada iki şirketin de hisselerinde meydana gelen olağan dışı fiyat hareketine ilişkin olarak talep edilen özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatma kararı alındığı belirtildi.



BİMEKS'İ DÜN UYARDI



Borsa İstanbul, kupon ödemesinin vadesinde yapılamaması nedeniyle Bimeks'i dün de uyarmıştı.



BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBMKS71814 ISIN kodlu borçlanma araçlarının kupon ödemesinin vadesinde yapılmaması nedeniyle Şirketin Kotasyon Yönergesinin 29/1(e) bendi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir." /Dünya