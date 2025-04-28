İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihleri ve yeni ikramiye tutarlarıyla ilgili tüm ayrıntılar...
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler, gözlerini ikinci ödeme tarihine çevirdi.
Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, ikinci ikramiyelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
İkramiyeler zamlı olarak ödenecek.
Yasa ile birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Ekonomim'e göre, bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için en önemli şart, bayramın bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması.
Başka bir deyişle, emeklilik başvurusunu mayıs ayı sonuna kadar tamamlayanlar, bu yılın ikinci bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.
Mart ayı sonuna kadar başvuru yapanlar ilk ikramiyeyi almıştı. Nisan ve mayıs ayında emeklilik başvurusu gerçekleştirenler ise hazirandaki ikinci ikramiyeden yararlanacak.
Mayıs ayı içinde başvurusunu tamamlayanlar için emeklilik işlemleri ödeme tarihine yetişmese bile, 1 Haziran itibarıyla aylık bağlanacak. Böylece bu kişiler de Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek.
Öte yandan, mayıs ayı sonrasında emeklilik başvurusu yapanlar, ilk bayram ikramiyesi ödemelerini ancak 2026 yılında almaya başlayacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARLARI NE KADAR?
Kurban Bayramı için yapılacak ikramiye ödemeleri şu şekilde belirlendi:
Emekli aylığı alanlar: 4.000 TL
Ölüm aylığı (%75 oranında): 3.000 TL
Ölüm aylığı (%50 oranında): 2.000 TL
Ölüm aylığı (%25 oranında): 1.000 TL
İki aylık alan hak sahiplerine ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye hesaplaması yapılacak.