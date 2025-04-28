İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihleri ve yeni ikramiye tutarlarıyla ilgili tüm ayrıntılar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - Resim: 1

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler, gözlerini ikinci ödeme tarihine çevirdi. 

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İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - Resim: 2

Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, ikinci ikramiyelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - Resim: 3

İkramiyeler zamlı olarak ödenecek.

Yasa ile birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. 

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İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - Resim: 4

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Ekonomim'e göre, bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için en önemli şart, bayramın bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması. 

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İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - Resim: 5

Başka bir deyişle, emeklilik başvurusunu mayıs ayı sonuna kadar tamamlayanlar, bu yılın ikinci bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.

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İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - Resim: 6

Mart ayı sonuna kadar başvuru yapanlar ilk ikramiyeyi almıştı. Nisan ve mayıs ayında emeklilik başvurusu gerçekleştirenler ise hazirandaki ikinci ikramiyeden yararlanacak.

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İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - Resim: 7

Mayıs ayı içinde başvurusunu tamamlayanlar için emeklilik işlemleri ödeme tarihine yetişmese bile, 1 Haziran itibarıyla aylık bağlanacak. Böylece bu kişiler de Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek.

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İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - Resim: 8

Öte yandan, mayıs ayı sonrasında emeklilik başvurusu yapanlar, ilk bayram ikramiyesi ödemelerini ancak 2026 yılında almaya başlayacak.

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İkinci bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar... - Resim: 9

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARLARI NE KADAR?

Kurban Bayramı için yapılacak ikramiye ödemeleri şu şekilde belirlendi:

Emekli aylığı alanlar: 4.000 TL
Ölüm aylığı (%75 oranında): 3.000 TL
Ölüm aylığı (%50 oranında): 2.000 TL
Ölüm aylığı (%25 oranında): 1.000 TL

İki aylık alan hak sahiplerine ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye hesaplaması yapılacak.

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