İkinci el otomobilde şartlara uymayan şirketlere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına uymayan yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira ceza kesildiğini duyurdu.



Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucu daha önce 36 işletmeye, toplam 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulanmıştı.



1-8 Mart döneminde ise 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 lira daha ceza verildi.



Böylece Bakanlıkça otomobil yetkili bayileriyle oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı.



İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engellemek ve tüketicilerin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından denetimlere devam edileceği duyuruldu.