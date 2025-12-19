İlaç fiyatlarına zam: Euro kuru arttı, etiketler sil baştan değişiyor!

İlaç sektörünün ve vatandaşların yakından takip ettiği fiyatlandırma modelinde beklenen güncelleme, Resmi Gazete’nin 19 Aralık tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmileşti.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde baz alınan sabit Euro kuru yukarı yönlü revize edilirken, bu değişimin etiketlere zam olarak yansıması kesinleşti. Yayımlanan karara göre, yeni fiyat tarifesi 20 Aralık günü itibarıyla geçerli olacak.

EURO KURUNDA YÜZDE 17’YE VARAN ARTIŞ

Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemede, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Euro değeri, yüzde 16,9 oranında artırılarak 25,3346 TL seviyesine çekildi.

Söz konusu kur, en son Ekim 2024 döneminde yapılan düzenlemeyle 21,6721 TL olarak belirlenmişti.

Düzenleme sadece kur artışıyla sınırlı kalmadı; ilacın dağıtım zincirini oluşturan depocular ve eczacıların kar marjlarını belirleyen baremler de güncellendi. İlaç fiyat tutar aralıkları olarak bilinen bu baremler, Euro kurundaki artış oranıyla aynı seviyede yükseltildi.

Yeni tabloya göre eczacıların kar oranları ve fiyat aralıkları şu şekilde şekillendi:

Yüzde 28 kar marjı: Fiyatı 383,43 TL ve altında olan ilaçlar için uygulanacak.

Yüzde 18 kar marjı: Fiyatı 383,43 TL ile 768,03 TL arasında değişen ilaçlar için geçerli olacak.

Yüzde 13 kar marjı: Satış fiyatı 768,03 TL’nin üzerinde olan ilaçlarda bu oran esas alınacak.

ŞUBAT AYINDA YENİ BİR ZAM SİNYALİ DAHA

Söz konusu karar, sosyal güvenlik sistemi dahilinde kamu otoritesinin ilaç üreticilerine veya tedarikçilerine ödediği bedelleri de doğrudan etkiliyor. Belirlenen bu rakamlar piyasa fiyatı olarak kabul edilirken, genel sağlık sigortası kapsamında geri ödemesi yapılan ilaçlar için ayrıca iskonto uygulanmaya devam ediliyor.

Diğer taraftan, yapılan bu güncellemenin zamanlaması da dikkat çekti. Normal şartlarda Şubat ayında gerçekleştirilen dönemsel fiyat belirleme süreci öncesinde bu adım atılmış oldu.

Sektör kulislerinde ve yapılan tahminlerde, Şubat ayında gerçekleşecek değerlendirmede yüzde 16 civarında bir artışın daha yapılabileceği öngörülüyor.