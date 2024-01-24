İlaçta döviz kuru krizi tırmanıyor

Satışı durdurulan ilaçlar koah, epilepsi, parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Maalesef bu ilaçların eşdeğeri de bulunmuyor.

Türkiye'de ilaç krizi derinleşiyor. Son olarak İsveç merkezli bir ilaç firması, ürettiği 14 ilacın satışını durdurdu.

İlaçlardan bazılarının ise Türkiye'de eşdeğeri yok. Yetkililer konuya ilişkin şunları söyledi:

- Koah, epilepsi, Parkinson gibi kritik hastalıklarda kullanılan ilaçlardan migren ve göz hastalığı gibi birçok ilaç kalemi artık Türkiye'de satılmayacak çünkü Avrupa merkezli ilaç firması Türkiye'ye 14 kalem ilacın satışını durdurdu.



Hastalar kara kara düşünüyor, eczane eczane dolaşıyor. Bulunması en kolay kimi ilaçlar için bile yok cevabı alıyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı ithal ilaçlar için bir yüro kurunu aralık ayında 17 lira 55 kuruşa çıkardı, ancak güncel yüro kuru 33 lira.



