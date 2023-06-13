İlk asgari ücret toplantısı sona erdi! Türk-İş'ten açıklama geldi...
Asgari ücrete yapılacak ara zammın görüşüldüğü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Türk-İş temsilcisinden açıklama geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan, asgari ücrete ara zammın belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi.
Toplantısı sonrası Türk-İş temsilcisi yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- Rakam konuşulmadı, hayat pahalılığı göz önüne alınmalı.
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