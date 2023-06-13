İlk asgari ücret toplantısı sona erdi! Türk-İş'ten açıklama geldi...

Asgari ücrete yapılacak ara zammın görüşüldüğü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Türk-İş temsilcisinden açıklama geldi.

İlk asgari ücret toplantısı sona erdi! Türk-İş'ten açıklama geldi...
Son Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan, asgari ücrete ara zammın belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi.

Toplantısı sonrası Türk-İş temsilcisi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Rakam konuşulmadı, hayat pahalılığı göz önüne alınmalı.

Ayrıntılar geliyor...

# Asgari ücret # asgari ücret zammı # asgari ücret tespit komisyonu # son dakika
Dış ticaret nisan ayı endekslerinde düşüş Asgari ücret maratonu başlıyor Emekli ve memur zammında takvim netleşti! İlaçta kur farkı iki katını aştı
Çok Okunanlar
1 18 ilde aranacak!
2 Asya'nın en popüler 20 tavuklu yemeği nedir?
3 Zombi gibi bir deri bir kemik bıraktıran kür!
4 Türkiye'de tespit edildi!
5 Adım atarsanız ölürsünüz!