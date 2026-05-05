İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları ve ödeme tablosu
İlk kez ev alacak vatandaşlar için hazırlanan yüzde 1.20 faizli ve 180 ay vadeli konut kredisi paketinin 2026'nın ilk yarısında Meclis'te görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Kampanyanın başvuru şartları, ödeme tablosu ve vade seçenekleri netleşmeye başladı.
Sabah'ın haberine göre, 2026'nın başından itibaren hazırlıkları hızlanan düşük faizli konut kredisi için takvim şekilleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan hedefleri doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teknik altyapısını hazırladığı paketin, yılın ilk yarısında Meclis'te görüşülmesi planlanıyor.
Kampanyanın kesin başlama tarihi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından duyurulacak. Ev alma planı yapan binlerce vatandaşın merak ettiği "İlk Evim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu da bu yasal sürecin tamamlanmasıyla yanıt bulacak.
VADE SÜRESİ 180 AYA ÇIKIYOR
Sadece kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilecek olan bu destek paketinden yalnızca ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanabilecek. Kamuoyunda "1.20 faizli konut kredisi" veya "İlk Evim kredisi" olarak bilinen kampanyada vade süresi 180 aya kadar uzatılacak.
Dar ve orta gelirli vatandaşların barınma ihtiyacını çözmeyi hedefleyen devlet destekli paketin faiz oranı yüzde 1,20 olarak sabitlendi. Konut bedelinin yüksek olduğu durumlarda, 2 milyon TL üzerinde kredi kullanmak isteyenler için ilave limit artışı uygulaması da devreye alınabilecek.
Mevcut piyasa koşullarında Ziraat Bankası, 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında faiz oranlarını yüzde 2,69'dan yüzde 2,49'a indirdi.
Güncel oranlar üzerinden hesaplandığında 1 milyon TL tutarındaki bir konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 3,5 milyon TL'ye ulaşıyor. Ancak yüzde 1,20 sabit faiz ve 180 ay vade imkanı sunan yeni kampanya ile 1 milyon TL'nin aylık taksiti 13.587 TL, toplam geri ödemesi ise 2.445.701 TL olarak gerçekleşecek. Bu hesaplamayla, kampanyadan faydalanan bir vatandaş mevcut banka faizlerine kıyasla ortalama 1 milyon TL daha az ödeme yapmış olacak.
İLK EVİM KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Paket kapsamında çekilecek farklı tutarlar için belirlenen ödeme planları hesaplandı. Tabloya göre geri ödemeler şu şekilde:
500.000 TL kredi için aylık taksit 6.794 TL, yıllık ödeme 81.528 TL ve toplam geri ödeme 1.222.920 TL’dir.
1.000.000 TL kredi için aylık taksit 13.587 TL, yıllık ödeme 163.044 TL ve toplam geri ödeme 2.445.660 TL’dir.
2.000.000 TL kredi için aylık taksit 27.174 TL, yıllık ödeme 326.088 TL ve toplam geri ödeme 4.891.320 TL’dir.
3.000.000 TL kredi için aylık taksit 40.762 TL, yıllık ödeme 489.144 TL ve toplam geri ödeme 7.336.860 TL’dir.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Düşük faizli krediden yararlanmak isteyenler için başvuru aşamasında aranan muhtemel şartlar belirlendi. Kampanyaya katılacak kişilerin üzerine kayıtlı başka bir konutunun bulunmaması ve ilk kez ev alıyor olması gerekiyor.
Başvuru sahibinin, satın alacağı konutun bulunduğu şehirde ikamet etmesi şartı aranıyor. Son 1 yıl içerisinde herhangi bir konut satışı yapmamış olmak da kriterler arasında yer alıyor.
Hisseli bir tapuya sahip olanların, mevcut konuttaki hisse payının yüzde 50'yi geçmemesi isteniyor.
Son olarak başvuran kişinin, belirlenen gelir seviyesine sahip olması ve bu durumu resmi olarak belgeleyebilmesi zorunlu tutuluyor.