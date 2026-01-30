İlk Evim Konut Kredisi 2026 ne zaman çıkacak? Kredi şartları neler?

Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve Orta Vadeli Program kapsamında hazırlıkları sürdürülen İlk Evim Konut Kredisi, 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Düşük faizli ve uzun vadeli olması planlanan kredi desteği, özellikle ilk kez ev alacak vatandaşlara yönelik olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yürüttüğü teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından kampanyaya ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Başvuru takvimi ve kesin şartların önümüzdeki dönemde açıklanacağı bildiriliyor.

Faiz oranı ne olacak?

Mevcut değerlendirmelere göre, İlk Evim Konut Kredisi kapsamında uygulanacak faiz oranının yüzde 1,20 seviyelerinde olması öngörülüyor. Düşük faizli krediyle birlikte dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kimler yararlanabilecek?

Henüz resmi açıklama yapılmamış olmakla birlikte, kulis bilgilerine göre krediye başvuracak kişilerde şu şartların aranması bekleniyor:

Başvuru sahibinin ilk kez konut alıyor olması,

Üzerine kayıtlı herhangi bir konutunun bulunmaması,

Konutun bulunduğu ilde ikamet ediyor olması,

Son bir yıl içinde konut satışı yapmamış olması,

Hisseli taşınmazlarda yüzde 50’den fazla paya sahip olmaması,

Belirli bir gelir düzeyini belgelendirebilmesi.

Kampanyaya ilişkin kesin şartlar ve başvuru tarihleri, resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.