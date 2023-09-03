İlk kez ev alacaklara kredi! 1.20 Faiz ve 15 yıl vade ile konut kredisi fırsatı!
İlk kez ev alacaklara kredi fırsatı Ekim ayında yürürlüğe girecek! 1.20 Faiz ve 15 yıl vade ile 1 milyon liraya kadar verilecek olan konut kredisi vatandaşlara ev satın alabilme imkanı sağlayacak. Ev edinme oranında artış sağlayacak kampanyanın şartları ise şu şekilde!
BDDK açıkladı! İlkevim projesi ile ilk kez ev sahibi olacak kişilere 1.20 faiz oranı ve 180 ay vade ile çok ucuz kredi verecek. Verilecek olan kredini limiti ise 1 milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Projeye ilişkin detayların ise Ekim ayında açıklanması bekleniyor.
Türkiye'nin son zamanlarda yaşadığı ekonomik buhranlar sebebiyle ev almak ve kiralamak aşırı şekilde zorlaştı. Türkiye'de özellikle genç neslin geleceğe dair hayalleri tükenmeye başladı. Ev fiyatları milyonları aşarken ev alma oranında ise büyük düşüşler meydana gelmeye başladı.
Arz-talep dengesini bozulmasıyla konut piyasası yavaşlamaya ve hatta durmaya başladı. Bu durağanlığı atmak ve daha fazla konutun yapılmasını sağlamak için devlet ve bankalar kolları sıvadı ve yeni konut kredisi fırsatını duyurdu.
İlkevim projesi yalnızca sıfır evlerde değiş ikinci el konutlarda da geçerli olacak diye biliniyor. Ev almayı düşünenler var ise bu fırsatı kaçırmamaları gerekli. Özellikle kredinin 180 ay yani 15 yıl boyunca ödenecek olması aylık ödeme miktarını oldukça düşürmekte. Bu sebeple de yeni ev alacaklar için büyük bir fırsat olarak görünmekte.