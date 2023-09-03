İlk kez ev alacaklara kredi! 1.20 Faiz ve 15 yıl vade ile konut kredisi fırsatı!

İlkevim projesi yalnızca sıfır evlerde değiş ikinci el konutlarda da geçerli olacak diye biliniyor. Ev almayı düşünenler var ise bu fırsatı kaçırmamaları gerekli. Özellikle kredinin 180 ay yani 15 yıl boyunca ödenecek olması aylık ödeme miktarını oldukça düşürmekte. Bu sebeple de yeni ev alacaklar için büyük bir fırsat olarak görünmekte.