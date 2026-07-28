İmalat sanayisinde 27 aylık daralma sinyali

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hesaplanan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verilerinin Haziran 2026 sonuçları açıklandı. Yayımlanan Türkiye İmalat PMI verilerine göre, Haziran 2026 döneminde PMI endeksi 47,1 olarak gerçekleşti. Kritik eşik kabul edilen 50 puanın altında kalan endeks, imalat sanayisinde faaliyet koşullarındaki daralma eğiliminin 27'nci ayına ulaştığını ortaya koydu.

PMI endeksinde 50 puanın üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50 puanın altındaki değerler ise bir önceki aya göre faaliyet koşullarında daralmaya işaret ediyor. Son veriler; üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki zayıf görünümün sürdüğünü gösterirken, imalat sanayisinde temkinli seyrin devam ettiğine işaret etti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Serdar Maşa, İSO Türkiye İmalat PMI verilerinin sahadaki gözlemleriyle büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti.

Maşa, "Hizmet verdiğimiz imalat sanayi işletmelerinde son aylarda yeni siparişlerde belirgin bir yavaşlama, tahsilat sürelerinde uzama, finansmana erişimde güçlük ve nakit akışını korumaya yönelik tedbirlerin arttığını gözlemliyoruz. Her işletmenin faaliyet alanı ve koşulları farklı olmakla birlikte, İSO Türkiye İmalat PMI verileri sahada karşılaştığımız bu eğilimin münferit olmadığını, imalat sanayisinin genelinde hissedilen bir yavaşlamaya işaret ettiğini gösteriyor." dedi.

PMI verilerinin yalnızca imalat sektörüne ilişkin bir gösterge olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Maşa, "İmalat sanayisi; üretim, ihracat, istihdam ve yatırımlar açısından ekonominin temel dinamiklerinden biridir. Bu nedenle PMI verilerinde uzun süredir devam eden zayıf görünüm, yalnızca sanayi sektörü açısından değil, ekonominin genel seyri bakımından da dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir öncü göstergedir." ifadelerini kullandı.

Maşa, ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde işletmelerin yalnızca mali tablolarını değil, faaliyet gösterdikleri sektöre ilişkin öncü göstergeleri de yakından izlemesi gerektiğini belirterek, "PMI verileri, işletmelerin karşı karşıya kalabileceği riskleri önceden değerlendirebilmek açısından önemli bir referans niteliği taşıyor. Bu nedenle hem reel sektörün hem de karar vericilerin bu verileri yakından takip etmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.