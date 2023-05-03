İmaş Makina'dan yüzde 525 sermaye artırımı
İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM)’den Rekor Sermaye Artırımı Kararı onaylandı. SPK tarafından 13.04.2023 tarihinde açıklanan bültende İmaş Makina sermayesini %525 artırıyor.
Bugün (13.04.2023) yayınlanan 2023/24 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde, İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) firmasının, 37 milyon TL tutarındaki mevcut sermayesinin 231.250.000 TL’ye artırılması ile ilgili onayı yayınlandı. Şirketin sermaye artırımının, bedelsiz sermaye artırımı şekliyle iç kaynaklardan karşılanacağı belirtildi. Şirketin sermayesinin 5,25 kat artıracağı anlaşılmaktadır.
31.03.2023 tarihinde İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) KAP’a yaptığı bildirimde, bedelsiz sermaye artırımı yapacağını duyurmuştu. 04.01.2023 tarihli yönetim kurulu kararını sehven gecikmeli duyurduğunu belirtmişti.
• Şirketin sermaye tavanı 150 milyon TL’dir. KAP’a yapılan bildirimde mevcut sermayesi 35 milyon TL olan şirketin, sermayesini 231.250.000 TL’ye artırılacağı belirtildi.
• Şirketin sermaye artırımını iç kaynaklardan karşılayacağı tutar, toplam 194.250.000 TL olacak.
Bedelsiz sermaye artırımı oranı %525’dir.
İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) firmasının, 04.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu karar özetinde;
Sermayesinin 37 milyon TL’den 231.250.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan sermaye artış müracaatı 23.12.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştur.