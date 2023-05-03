İmaş Makina'dan yüzde 525 sermaye artırımı

• Şirketin sermaye tavanı 150 milyon TL’dir. KAP’a yapılan bildirimde mevcut sermayesi 35 milyon TL olan şirketin, sermayesini 231.250.000 TL’ye artırılacağı belirtildi.

• Şirketin sermaye artırımını iç kaynaklardan karşılayacağı tutar, toplam 194.250.000 TL olacak.

Bedelsiz sermaye artırımı oranı %525’dir.