Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 4,4'e yükseltirken, 2019 beklentisini ise yüzde 4’e çekti

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini yüzde 3,9’da sabit tuttu.



IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunun Nisan 2018 sayısını “Konjonktürel İyileşme, Yapısal Değişim” başlığıyla yayınladı.



Her yıl, IMF-Dünya Bankası toplantıları öncesinde olmak üzere iki kez hazırlanan raporda, geçen yıl artan yatırım ve ticaret sayesinde yüzde 3,7 genişleyerek 6 yılın en hızlı büyümesini kaydeden küresel ekonominin bu yıl da güçlenmeyi sürdüreceği vurgulandı.



Bu çerçevede, 2018 ve 2019 küresel büyüme beklentilerini yüzde 3,9 seviyesinde sabit tutan IMF, destekleyeci finansal koşullar, olumlu piyasa güveni ve ABD’nin genişlemeci mali politikalarını büyümeyi hızlandıran etkenler olarak sıraladı.



Öte yandan, orta vadede küresel büyümenin yüzde 3,7’ye doğru yavaşlayacağına işaret edilen raporda, 40 kadar gelişen ve yükselen ekonominin kişi başına düşen gelir açısından gelişmiş ülkelerden daha yavaş büyümesinin beklendiği ifade edildi.