IMF, ekim ayı Küresel Finans İstikrar Raporu'nu yayımladı.Raporda son 6 ayda finansal istikrara yönelik risklerin arttığı kaydedildi. Ayrıca raporda ticaret savaşlarının ilerlemesi ile jeopolitik riskler ve politik belirsizliklere dikkat çekiliyor.

Uluslararası Para Fonu, son 6 ayda küresel finansal istikrara yönelik risklerin yükseldiğini kaydettiği raporunu yayımladı. Küresel Finans İstikrar Raporu'nda ticaret gerilimlerinin daha da artmasından endişe ediliyor. Yükselen jeopolitik riskler ve politik belirsizliklere de dikkat çekiliyor.



Rapor iki bölümden oluşuyor. Raporun 1. bölümü, "Küresel Finans Krizinden 10 yıl sonra: Daha Güvende miyiz?" adını taşıyor. 2. bölümde ise küresel ekonomi, "Küresel Finans Krizinden 10 yıl sonra: Geçmişe ve Geleceğe bakmak" başlığı altında inceleniyor.



Her yıl, IMF-Dünya Bankası toplantıları öncesinde olmak üzere iki kez hazırlanan raporda, 2008 küresel finansal krizinden sonra bankacılık sisteminin ve yasal düzenlemelerin güçlendirilmesine karşın yeni finansal kırılganlıkların ortaya çıktığı vurgulandı.



Finansal istikrara yönelik risklerin son 6 ayda daha da yükseldiğine dikkat çekilen raporda, şunlar kaydedildi:



Küresel belirsizlik artıyor



"Küresel finansal şartlar kısa vadede genel olarak büyümeyi destekleyici ve elverişli görünüyor. Buna karşın, bazı yükselen piyasa ekonomilerindeki finansal koşullar nisan ayından bu yana sıkılaştı. Bu sıkılaşma, ülkelere özel faktörler, kötüleşen dış finansman koşulları ve ticaret gerilimlerinden kaynaklandı. Sonuç itibarıyla, kısa vadeli finansal riskler nispeten artarken, orta vadeli riskler yüksek borç seviyeleri ve varlık fiyatlandırmalarından kaynaklanan kalıcı kırılganlıklarla yüksek seyretmeye devam etti."



IMF raporunda gelişmiş ülkelerdeki finansal koşulların mevcut durumda öngörülenden daha hızlı sıkılaşmasının da riskleri artıracağına değinildi. Yükselen piyasaların direncine ve politika güvenilirliğine yönelik endişelerin artmasının da riskten kaçınma eğilimini güçlendirdiği belirtildi. Bu durumun sermaye çıkışlarına yol açabileceği vurgulandı.



Öte yandan, yükselen piyasa ekonomilerinden küresel finansal krizdekine benzer sermaye çıkışları olmasının muhtemel görünmediği raporda yer aldı.



ulusal.com.tr