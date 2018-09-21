Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin patronlar kulübü TÜSİAD'tan açıklama geldi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Blecik, "yeni ekonomik programın somut sonuçlara hızla ulaşmasını diliyoruz" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın somut sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşmasını dilediklerini belirtti.



Yeni Ekonomi Programı’nın gerçekçi hedefler içerdiğini belirten Bilecik, kararları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Özellikle ciddi tasarruf tedbirleri, mali disiplinin devamı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi politikaları, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve cari açığın azaltılması yönündeki kararlılığı memnuniyetle karşılıyoruz. Programın uygulanmasının yakından takibinin yapılmasını ve somut sonuçlara hızla ulaşılmasını temenni ediyoruz.



"Önümüzdeki dönemin önceliği, finansal sistemimizin istikrarının teminidir." diyen Bilecik, bankaların sağlıklı yapısınıun korunması için tüm gerekli tedbirlerin alınmasının önem kazandığını ifade etti.



Yeni Ekonomi Programına ilişkin bir açıklama da IMF'den geldi. IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice, Türkiye'nin Yeni Ekonomi Programı'nı ve açıklanan makroekonomik öngörüleri not ettiklerini söyledi.



ulusal.com.tr