Askeri, diplomatik ve siyasi gerginliklerin yaşandığı Ankara-Washington hattındaki yeni krizi bu sözlerle değerlendirdi.
Eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Müdürü Bartu Soral da Türkiye'nin yeni işbirlikleri geliştireceği bölgeyi anlattı.
Soral, Türkiye'nin dış borçlarını kapatmak için kesinlikle Uluslararası Para Fonu olarak bilinen IMF'ye gitmemesi gerektiğini söyledi.
Ulusal Kanal'da katıldığı Ulusal Özel Programında "Merkez Bankası bağımsızdır" tartışmalarına da değindi Soral. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının söz konusu olmadığını kaydetti.
ulusal.com.tr
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