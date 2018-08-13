Ekonomist Bartu Soral, Amerika'nın dayattığı ekonomik kriz karşısında Türkiye'nin, bir yol ayrımına geldiğini söyledi. Ekonomik sarsıntıdan yeni işbirlikleriyle çıkılabileceğini belirten Soral; Rusya, Çin, İran ve Türk Cumhuriyetleri'nin önemini vurguladı. Soral, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin tartışmaları da değerlendirdi.





Eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Müdürü Bartu Soral da Türkiye'nin yeni işbirlikleri geliştireceği bölgeyi anlattı.



Soral, Türkiye'nin dış borçlarını kapatmak için kesinlikle Uluslararası Para Fonu olarak bilinen IMF'ye gitmemesi gerektiğini söyledi.



Ulusal Kanal'da katıldığı Ulusal Özel Programında "Merkez Bankası bağımsızdır" tartışmalarına da değindi Soral. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının söz konusu olmadığını kaydetti.





ulusal.com.tr Askeri, diplomatik ve siyasi gerginliklerin yaşandığı Ankara-Washington hattındaki yeni krizi bu sözlerle değerlendirdi.Eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Müdürü Bartu Soral da Türkiye'nin yeni işbirlikleri geliştireceği bölgeyi anlattı.Soral, Türkiye'nin dış borçlarını kapatmak için kesinlikle Uluslararası Para Fonu olarak bilinen IMF'ye gitmemesi gerektiğini söyledi.Ulusal Kanal'da katıldığı Ulusal Özel Programında "Merkez Bankası bağımsızdır" tartışmalarına da değindi Soral. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının söz konusu olmadığını kaydetti.