200 bin kamu işçisi için imzalanan yüzde 8+4'lük zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle yükseldi. Açıklama Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, zam oranları için Erdoğan ile görüşme yaptığını ardından hükümetin rakamı 7'den 8'e, iyileştirme ücretini ise 60'dan 150 liraya çıkarttığını belirtti.

Teklifler sunuldu, itirazlar edildi, aylar sonra nihai karar verildi. Kamu işçilerinin zam oranları için anlaşma sağlansa da yüzler asık kaldı.Türk-İş ve hükümet 200 bin kamu işçisi için haziran ayında Toplu İş Sözleşmesi kapsamında masaya oturmuştu. İlk teklifi ise Türk-İş sunmuştu.Hükümet ise masaya yüzde 5+4’lük bir teklif ile geldi. Türk-İş ise hükümetin teklifini reddetti, grevi işaret etti.Bunun üzerine hükümet teklifini yenileyerek yüzde 6+4 yaptı.Türk İş ve bağlı sendikaları bu rakamı da kabul etmeyince eylemler için takvim belirlendi. Eylemler için gözler 15 Ağustos'a çevrilmişken hükümet işçi temsilcilerini bir kez daha masaya davet etti. Müzakereler yaklaşık 3 buçuk saat süren görüşme sonrası bitti. Bayramın ikinci günü yapılan görüşmelerde kamu emekçisi ile hükümet el sıkıştı.2019 ve 2020 için belirlenen zam oranlarına ek olarak 3 bin 500 liranın altında çalışan işçiler açısından iyileştirme ücreti de netleştirildi.Maaşında 150 lira iyileştirme yapılacak işçi sayısına ise Ulusal Kanal ulaştı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 25 ila 30 bin civarında kamu emekçisi 3 bin 500 liranın altında maaş alıyordu.Bu arada zam oranının yüzde 7'den yüzde 8'e nasıl yükseldiği de ortaya çıktı. Oranlar Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşme sonrası yükseldi.Nihai olarak protokol imzalansa da anlaşılan rakamlar Türk-İş'in ilk teklifinin altında kaldı.