İndirimin ardından motorine zam yağdı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları
Döviz kuru, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Daha önce motorin grubunda yapılan yaklaşık 5,50 TL'lik indirimin ardından, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 2,55 TL zam yapıldı. Bu artışla birlikte yapılan son indirimin yaklaşık yüzde 46'sı geri alınmış oldu. Benzini ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
25 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT TABELASI
Yeni zamlı tarifeyle birlikte üç büyük şehirdeki güncel pompa fiyatları şu şekildedir:
İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin: 80,40 TL | Motorin: 93,50 TL | LPG: 34,99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin: 80,30 TL | Motorin: 93,30 TL | LPG: 34,40 TL
Ankara: Benzin: 81,40 TL | Motorin: 94,60 TL | LPG: 35,09 TL
İzmir: Benzin: 81,70 TL | Motorin: 94,90 TL | LPG: 34,99 TL
(Not: Fiyatlar illere, ilçelere ve dağıtım şirketlerine bağlı olarak küçük değişiklikler gösterebilmektedir.)