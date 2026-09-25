İndirimin ardından motorine zam yağdı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir pompa fiyatları

Daha önce motorin grubunda yapılan yaklaşık 5,50 TL'lik indirimin ardından, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 2,55 TL zam yapıldı. Bu artışla birlikte yapılan son indirimin yaklaşık yüzde 46'sı geri alınmış oldu. Benzini ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.