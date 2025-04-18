İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu

Hem Salı hem de Cuma günü geçerli olacak kampanyalar kapsamında, bütçe dostu fiyatlarla satışa sunulacak ürünler şimdiden merak konusu oldu. Alışveriş planı yapan vatandaşlar, “Bu hafta BİM’e ne geliyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor.