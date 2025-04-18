İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu

BİM'in 18-22 Nisan tarihli yeni haftalık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu tarihler arasında raflardaki yerini alacak indirimli ürünler, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 1

Hem Salı hem de Cuma günü geçerli olacak kampanyalar kapsamında, bütçe dostu fiyatlarla satışa sunulacak ürünler şimdiden merak konusu oldu. Alışveriş planı yapan vatandaşlar, “Bu hafta BİM’e ne geliyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 2

İşte, 18-22 Nisan tarihlerinde BİM mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler ve fırsat detayları...

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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 3
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 4
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 5
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 6
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 7
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 8
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 9
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 10
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İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu - Resim: 11
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indirim BİM aktüel ürünler kataloğu