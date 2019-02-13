Türkiye çapında toplanan inek sütü miktarı, 2018'in son ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,3 azalarak 768 bin 714 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018'e ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 5,3 düşüşle 768 bin 714 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 11,3 azalarak 140 bin 734 tona indi.



Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 0,6 artışla 58 bin 43 tona yükseldi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 120,7 artarak 793 tona çıktı.



Yoğurt üretimi, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 düştü ve 89 bin 377 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 5,3 azalarak 53 bin 631 tona düştü.



YAĞ VE PROTEİN ORANLARI DA AÇIKLANDI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,4 ve protein oranı ortalama yüzde 3,1 olarak tespit edildi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Aralık 2018'de takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3 azalış gösterdi.