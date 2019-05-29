ING Bank'ın işletme adının ING olarak değiştirildiği açıklandı. Ünlü oyuncu Ozan Güven'in oynadığı reklam filmindeki altyazıda "ING Bank AŞ'nin işletme adı, ING olarak değiştirilmiş, bankacılık faaliyet alanında herhangi bir değişiklik olmamıştır" ifadeleri yer aldı

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in oynadığı ING reklam filminde, ING Bank'ın işletme adının değiştirildiği belirtildi.



"ARTIK YALNIZCA ING'YİZ"



Güven, reklam filminde şu ifadeleri kullandı:



"Bu izlediğiniz, ING Bank'ın son reklam filmi. Çünkü düşündük de biz ihtiyacınız olmayan, kafa karıştıran ürünlere sahip değiliz. Çalışanlarımızın hayatını sınırlayan yargılara sahip değiliz ya da kadınlara engel olan önyargılara. Kısaca eski adetlere, katı kurallara, zor dönen çarklara sahip değiliz. Madem öyle, bu kadar harfi niye boşuna taşıyoruz? Artık yalnızca ING'yiz."



"ING OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ"



Reklam filminde altyazıda ise "ING Bank AŞ'nin işletme adı, ING olarak değiştirilmiş, bankacılık faaliyet alanında herhangi bir değişiklik olmamıştır." ifadeleri yer aldı.



ulusal.com.tr