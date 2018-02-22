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İngiliz ekonomisinin büyümesi aşağı yönlü revize edildi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan açıklamada, İngiltere’nin geçen yılın son çeyreğindeki ekonomik büyümesinin yüzde 0,5’ten yüzde 0,4’e revize edildiği bildirildi.

İngiliz ekonomisinin büyümesi aşağı yönlü revize edildi

İngiltere’nin geçen yılın son çeyreğindeki ekonomik büyümesi aşağı yönlü revize edildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan açıklamada, İngiltere’nin geçen yılın son çeyreğindeki ekonomik büyümesinin yüzde 0,5’ten yüzde 0,4’e revize edildiği bildirildi.

ONS’den yapılan açıklamada, aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak endüstriyel üretimdeki yavaşlama gösterildi.

Son revizyonla İngiliz ekonomisinin geçen yılın tamamındaki büyümesinin yüzde 1,7 olduğu kaydedildi.

Verilere ilişkin değerlendirmesine yer verilen ONS İstatistik Uzmanı Darren Morgan, “Madencilik, enerji üretimi ve hizmetler alanlarında yapılan ufak değişiklikler, toplamda geçen yılın son çeyrek büyümesinde aşağı yönlü bir revizyonun yapılmasını gerektirdi.” ifadesini kullandı.

IHS Markit Başekonomisti Chris Willlamson ise İngiliz ekonomisinin bazı alanlarında geçen yılın son çeyreğindeki yavaşlamanın endişe verici olduğunun altını çizerek yatırımların durakladığını söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #İngiliz ekonomisi
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