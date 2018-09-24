İnşaat sektörü büyük krizin eşiğine geldi. İnşaat maliyet endeksi bir yılda yüzde 27,01 arttı. Ağustos ayında yüzde 68,8 olan İnşaat sektörü güven endeksi ise eylül ayında yüzde 57,3 değerine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı inşaat maliyet endeksi ve eylül ayı sektörel güven endeksleri ile 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı.



İnşaat maliyet endeksi Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,01 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi ise 1 yılda yüzde 25,78 arttı.



En büyük artış malzeme endeksinde yaşandı. Örneğin bina dışı yapılarda malzeme endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,47 oranında yüksek bir artış gösterdi.



İstatistik kurumu verilerine göre inşaat sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 16,7 oranında azalarak 57,3 değerine geriledi.



Ağustos ayında yüzde 88 olan hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 79,4 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise Eylül ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 88,5 değerine geriledi.



İstatistik kurumunun yürüttüğü Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına göre en yüksek gelir İstanbul bölgesine ait. Buna göre 2017 yılında, İstanbul'da ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 30 bin 895 Lira olarak tespit edildi.



İstanbul aynı zamanda, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölge oldu.



Gelirin en düşük olduğu bölgeler ise 9 bin 972 Lira ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu.



Araştırma sonuçlarına göre 2017 yılında Türkiye'deki en zengin yüzde 20'lik grubun geliri en yoksul yüzde 20'lik grubun gelirinin 7,5 katı oldu.





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