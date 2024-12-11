İnşaat maliyetleri ekimde yükseldi! TÜİK son verileri açıkladı

İnşaat maliyeti ekim ayında aylık bazda 3 ayın zirvesine çıktı. Maliyetler yıllık yüzde 37,94, aylık yüzde 1,48 arttı.

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İnşaat maliyetleri ekimde yükseldi! TÜİK son verileri açıkladı
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İnşaat maliyetleri ekim ayında yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı inşaat maliyet endeksi verilerini paylaştı.

İnşaat maliyet endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 arttı.

İnşaat maliyeti aylık bazda 3 ayın zirvesine çıktı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,73 , işçilik endeksi yüzde 0,98 artış gösterdi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 30,67, işçilik endeksinde yüzde 55,62 artış kaydedildi.

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