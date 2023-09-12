İnşaat maliyetlerinde büyük artış! TÜİK yeni verileri açıkladı

İnşaat maliyet endeksi tırmanışa geçti. Son bir buçuk yılın en sert aylık artışı yaşandı.

İnşaat maliyet endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 15,67, yıllık bazda yüzde 62,25 oranında artış kaydetti. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu, paylaştı.

İŞTE MALİYET ARTIŞININ DETAYLARI

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 9,76, işçilik endeksi yüzde 31,66 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 47,01, işçilik endeksi yüzde 111,68 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 14,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,55 yükseliş kaydetti. Temmuzda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,18, işçilik endeksi yüzde 31,62 arttı. Binalarda geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 46,64, işçilik endeksi yüzde 111,74 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 18,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,31 artış görüldü.