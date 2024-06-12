İnşaat maliyetlerinde hızlı artış! TÜİK son verileri açıkladı

İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 71,80 arttı. Şubat 2023'ten bu yana inşaat maliyetlerinde en hızlı yıllık artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Endeks, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,21 arttı, işçilik endeksi yüzde 109,73 artış kaydetti.

Nisan ayında yaşanan artışla konut enflasyonu ile inşaat maliyet enflasyonu arasındaki makasın daha da açıldığı görüldü. Buna göre nisan ayında bu makas 20 puana yaklaştı.