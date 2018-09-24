Son 15 yılda büyük umutlar bağlanan inşaat sektöründe sorunlar büyük bir krize dönüşmek üzere.... Bazı firmalar iflas etti, bazılar da kayıplara karıştı. Bu kriz ardında onlarca evsiz mağdur ve işsiz bırakıyor... Sayıları yaklaşık 100 bini bulan mağdurlar seslerini duyurmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylemdeydi.

Şantiyeler kapandı, inşaat işçisi iş bıraktı, imalat durdu. Haliyle vatandaşa yıllar önce teslim sözü verilen evlerin teslimatı yapılmadı.



İnşaat sektörü ekonomideki dalgalanmalardan etkilenen sektörlerin en başında geliyor. Krizden etkilenen kimi firma iflas etti kimini de aylardır ulaşılamıyor.



Özellikle İstanbul'da yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen mağdur sayısı 100 bine yükseldi.



16 inşaat firmasının mağdur ettiği vatandaşlar muhatap bulamamamaktan şikayetçi.



İddialara göre Yeşil İnşaat'ın sahibi Engin Yeşil teslimat konusunda önce Esenyurt Belediyesi'ni suçladı sonrada "ekonomik kriz var" dedi.



Senetlerini ödeyen ama somut bir ev göremeyen mağdur aileler İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.



İnşaat işçileri de sektöreden zincirleme olarak etkilenenler arasında yer aldı. Yeşil İnşaat bünyesinde 6 aydır maaş alamayan 450 işçi, firma önünde eyleme başladı.



ulusal.com.tr





