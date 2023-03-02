İnşaat şirketlerinden dönüşüm desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te iş dünyası ve müteahhitlerle bir araya geldi. Toplantı sonrasında, inşaat malzemesi üreticileri, depremlerden etkilenen 11 ilde fiyatları sabitlediklerini açıkladı.

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Depremden etkilenen 11 ilde depremzedeler için inşa edilecek kalıcı konutların yerlerinin belirlenmesi amacıyla bilim insanlarıyla görüşmeler yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müteahhit ve inşaat malzemesi üreticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Kurum, depremlerden etkilenen illerde inşa edilecek kalıcı konutlara ilişkin süreci, üreticisi, inşaatçısı, işçisi, mühendisi, mimarı ile birlikte yürütmek zorunda olduklarını belirtti.

İş dünyası temsilcilerinin dinlendiği, üretimin artırılmasına ilişkin istişarelerde bulunulan toplantıda, inşaat malzemesi üreticileri, depremlerden etkilenen 11 ilde fiyatları sabitlediklerini açıkladı.

# Murat Kurum # ​Gaziantep

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