Konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında arttı. Bankaların faiz indirimi sonucu hareketlenen sektörde 40 bin 634 konut ilk defa satıldı. En fazla satış ise megakent İstanbul'da yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu "Konut Satış İstatistikleri, Ağustos 2019" verilerini açıkladı.



Satışlar geçen yıla göre arttı, ağustos ayında 110 bin 538 konut satıldı.



Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 yükseldi. Böylece, 2019 yılında ilk kez konut satışlarında aylık bazda artış yaşandı.



İstanbul 15 bin 881 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu.



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168 oranında artarak 34 bin 148'e çıktı.



İkinci el satışlar artarken, 40 bin 634 konut ise ilk defa satıldı. Bu sayının geçen dönemlere göre düştüğü kaydedildi.



Yabancıya konut satışı azalırken,ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı.



ulusal.com.tr