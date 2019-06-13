Irak'ın yumurta ihracatını durdurması Türk üreticileri vurdu. Üreticiler Irak pazarının açılmasını beklerken, iç pazarda ihraç fazlası yumurtanın fiyatı düştü. Maaliyeti 35 kuruş olan yumurta 15 kuruşa satılıyor.

Türk yumurtası için Irak pazarı kapandı. İç piyasada fiyatlar düştü. Ama bu durum yumurta ürecisini zora soktu.



Irak'a ihraç edilmek üzere yapılan yatırım içerde karşılıksız kaldı. Maaliyeti 35 kuruş olan ihraç fazlası yumurta 15 kuruşa satılmaya başlandı.



Türkiye'nin "yumurta borsası" olarak bilinen Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki üreticilere göre Irak pazarının yeniden açılmalı.



Sektör Türkiye genelinde sıkıntıda.



Yumurta sektöründe şimdiye kadar görülmemiş bir sıkıntı yaşanıyor. Fiyatlar maliyetin çok çok altında.



Üreticiye göre sıkıntının nedenlerinin başında üretimi ihracata göre planlamak geliyor.





ulusal.com.tr