Irak'ta yolsuzlukla suçlanan eski Ticaret Bakanı Sudani, ülkesine teslim edildi

Irak'ta yolsuzlukla suçlanan 4 bakandan biri olan ve Interpol tarafından aranan eski Ticaret Bakanı Abdulfellah es-Sudani'nin Bağdat yönetimine teslim edildiği belirtildi.



Yetkili kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ta 2004'ten bu yana iş başına gelen hükümetlerde görev yapan ve haklarında tutuklama emri bulunan 4 bakandan biri olan Sudani, Lübnan'daki Interpol polisi tarafından uçakla başkent Bağdat'a gönderildi.



Uluslararası Bağdat Havaalanı'ndaki yetkililer, Irak Genel Şeffaflık Kurumu'ndan bir heyetin Başbakan Nuri el-Maliki döneminde Ticaret Bakanı olan Sudani'yi teslim aldığını aktardı.



Interpol tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan ve Eylül 2017'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yakalanan Sudani'nin öğle Bağdat'a ulaştığı kaydedildi.



Başbakan Haydar el-İbadi'nin İslami Davet Partisi'nin üyelerinden olan Sudani, İbrahim Caferi'nin başbakanlığı döneminde (2005-2006) Eğitim Bakanlığı, Nuri el-Maliki'nin ilk başbakanlık döneminde de (2006-2009) Ticaret Bakanlığı yapmıştı.



Sudani, devletin vatandaşlara dağıttığı 30 bin ton yemeklik yağ satım alım ihalesine fesat karıştırmakla suçlanmış ve 2012'de gıyabi yargılanarak hakkında 7 yıl hapis cezası verilmişti.