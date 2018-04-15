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İran'da dövize devlet kontrolü

Döviz kurunu sabitleyen İran'dan bir önlem daha geldi. Ülkede bankacılık sistemi dışında döviz transferinin yasaklandığı açıklandı.

İran'da dövize devlet kontrolü

İran'dan yayın yapan haber sitesi eghtesadonline'a göre, İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Seyyid Ahmed Arakçi, ülkesinde bankacılık sistemi dışında döviz transferinin yasaklandığını duyurdu.

Alınan kararın piyasaya istikrar getireceğini savunan Arakçi, uygulamanın ülke ekonomisinin şeffaflaşmasına, sermaye çıkışı ve kaçakçılıkla mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti.

Arakçi, 10 bin euro ve değerindeki döviz sahiplerinin paralarını bankaya yatırma zorunluluğunun olduğunu kaydetti.

İran'da birçok tüccar ithal ettiği ürünün ödemesini ekonomik ambargo, bürokrasideki aksaklık ve işlemlerin yavaş işleyişi nedeniyle sarraflar aracılığıyla denetim dışı yollarla gerçekleştiriyordu. 

KUR SABİTLENMİŞTİ

Ülkede son günlerde beklenmedik bir şekilde yükselen döviz kurunun önüne geçmek için hükümet serbest piyasada 6 bin tümen seviyesini aşan dolar kurunun 4 bin 200 tümen olarak sabitlendiğini duyurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #iran #Döviz #dolar
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