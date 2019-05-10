Amerika'nın ambargosu kapsamında TÜPRAŞ'ın İran'dan petrol alımını durdurduğu iddialarını değerlendiren eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu, İran'dan bir varil petrolün 58 dolara alındığını belirtti. Başka bir ülkeden alınacak petrolün daha pahalıya mal olacağını vurgulayan Esinoğlu, TÜPRAŞ'ın kamulaştırılması konusunda da önemli uyarılar yaptı.

Amerika'nın İran ambargosu kapsamında muafiyet uygulamasını sona erdirmesi Türk ekonomisini doğrudan etkiliyor. İddialara göre; TÜPRAŞ, yaptırımlarla karşılaşmamak için İran'dan petrol alımını durdurdu.



Eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu, TÜPRAŞ iddialarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Esinoğlu, İran'ın dışında bir ülkeden petrol almanın pahalıya mal olacağını söyledi.



İran'dan petrol alımıyla kar elde etmenin mümkün olduğunu belirten Esinoğlu, TÜPRAŞ'ın kamulaştırılması gerektiğini de vurguladı.



Esinoğlu, İran'dan petrol almamanın ekonomik olumsuzluklarının yanı sıra siyasi yansımalarını da yorumladı. Astana birlikteliğine dikkat çekti.







HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: AYDIN GERGİN

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