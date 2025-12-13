İran Petrokimya Ticaret Şirketi Türkiye ile iş birliğini büyütmeyi hedefliyor

“TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

İran’ın Kiş Ada’sında düzenlenen KişExpo Fuarı devam ediyor. Fuara katılan İran Petrokimya Ticaret Şirketi Ticaret Başkan Yardımcısı Ali Çağrınd, fuar ve Türkiye ile ilişkiler hakkında Ulusal Kanal’a değerlendirmelerde bulundu.

Kiş Expo’nun, ticaret ve ihracat bölümleri arasında bağlantı kurmayı amaçlayan önemli bir fuar olduğunu belirten Çağrınd, “Yabancı ülkelerden tüccarlar ve İran şirketleri arasındaki iletişim için zemin hazırlamaya çalışmaktadır. Yeni bir fuar olması ve ikinci yılını geride bırakmamız nedeniyle iyi bir katılım olduğunu düşünüyorum. 30 yıllık deneyime sahip İran Petrokimya Ticaret Şirketi, İran'ın en büyük petrokimya şirketidir. Türkiye, Çin, Hindistan, İngiltere ve BAE dahil olmak üzere 6 ülkede temsilciliği bulunmakta ve ürünlerini dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç etmektedir” dedi.

“ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK MÜMKÜN”

İran Petrokimya Ticaret Şirketi Yardımcısı, İran ve Türkiye arasındaki petrokimya alanındaki iş birliğine ilişkin olarak da, “İran'daki petrokimya sektörünün geniş kapsamlı olması göz önünde bulundurulduğunda, İran ve Türkiye arasında petrokimya alanındaki iş birliği ve etkileşimin artırılması mümkündür. Türkiye gibi büyük bir ekonomiye sahip endüstriyel bir ülke, bugün İran'ın yukarı ve aşağı akış petrokimya endüstrilerine yatırım yapma imkanına sahiptir. İran Petrokimya Şirketi olarak bugün, ikili iş birliğini daha da artırmak için hazırlığımız bulunmaktadır” İfadelerini kullandı.

KİŞEXPO 2025 VE HEDEFLERİ

İran’ın güneyinde, Basra Körfezi kıyısında yer alan Kiş Adası’nda düzenlenen Kish Expo 2025, ülkenin en büyük yatırım fuarı olarak açıldı. Fuar, enerji, sanayi ve yeni teknolojilere odaklanırken, 35 ülkenin katılımıyla uluslararası işbirliği ve yatırım fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Bu yıl 2’incisi düzenlenen fuar kapsamında, ekonomik potansiyeli keşfetmek ve uluslararası ticaret ile işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere yerel şirketler ve katılımcı ülkeler için 110 stand tahsis edildi. Özellikle enerji, sanayi ve yeni teknolojiler (petrol, gaz, petrokimya, yeni enerji kaynakları, madencilik ve ulaşım) fuarın odak noktalarını oluşturuyor.

Etkinlik, Asya Ülkeleri Diyalog Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi iki önemli uluslararası kuruluşun işbirliğiyle düzenleniyor. Fuarın, yatırım fırsatlarını artırmak, İran’ın ekonomik kapasitesini tanıtmak ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla 14 Aralık’a kadar devam edecek.