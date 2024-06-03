İş arayanlar dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü komiser yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları

EGM tarafından 2024 yılında lise mezunları arasından 500 komiser yardımcısı alınacağı duyuruldu. Peki başvuru bilgileri neler? Başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

# egm # komiser yardımcısı
Editör: Mert Sagit
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İş arayanlar dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü komiser yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları - Resim: 1

EGM tarafından 2024 yılında lise mezunları arasından komiser yardımcısı alınacağı duyuruldu. Adaylar YKS sınavının ardından komiser yardımcısı alımına başvuru yapabilecek. Eğitim sürecinin ardından ise EGM bünyesinde komiser yardımcısı statüsünde çalışmaya başlanacak. Peki başvuru bilgileri neler? Başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

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İş arayanlar dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü komiser yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları - Resim: 2

500 KOMİSER YARDIMCISI ALINACAK: İŞTE POLİSLİK BAŞVURU BİLGİLERİ...

Polis fakültesi bünyesine yapılacak en az 500 öğrenci alımında, adaylar önce hazırlık sınıfını okuyacak. Hazırlık sınıfının ardından 4 senelik üniversite eğitimleri hem lisans hem de komiserlik eğitimi şeklinde tamamlanacak. Toplamda 5 yılın sonunda öğrenciler eğitimlerini bitirerek mezun olacaklar. Mezun olacaklar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başlayacak.

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İş arayanlar dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü komiser yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları - Resim: 3

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türk vatandaşı olmak,

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İş arayanlar dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü komiser yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları - Resim: 4


- Lise ve dengi okullardan mezun olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

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