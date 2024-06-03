İş arayanlar dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü komiser yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları

EGM tarafından 2024 yılında lise mezunları arasından komiser yardımcısı alınacağı duyuruldu. Adaylar YKS sınavının ardından komiser yardımcısı alımına başvuru yapabilecek. Eğitim sürecinin ardından ise EGM bünyesinde komiser yardımcısı statüsünde çalışmaya başlanacak. Peki başvuru bilgileri neler? Başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?