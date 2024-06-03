İş arayanlar dikkat! Emniyet Genel Müdürlüğü omiser yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları
EGM tarafından 2024 yılında lise mezunları arasından 500 komiser yardımcısı alınacağı duyuruldu. Peki başvuru bilgileri neler? Başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
EGM tarafından 2024 yılında lise mezunları arasından komiser yardımcısı alınacağı duyuruldu. Adaylar YKS sınavının ardından komiser yardımcısı alımına başvuru yapabilecek. Eğitim sürecinin ardından ise EGM bünyesinde komiser yardımcısı statüsünde çalışmaya başlanacak. Peki başvuru bilgileri neler? Başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
500 KOMİSER YARDIMCISI ALINACAK: İŞTE POLİSLİK BAŞVURU BİLGİLERİ...
Polis fakültesi bünyesine yapılacak en az 500 öğrenci alımında, adaylar önce hazırlık sınıfını okuyacak. Hazırlık sınıfının ardından 4 senelik üniversite eğitimleri hem lisans hem de komiserlik eğitimi şeklinde tamamlanacak. Toplamda 5 yılın sonunda öğrenciler eğitimlerini bitirerek mezun olacaklar. Mezun olacaklar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başlayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türk vatandaşı olmak,
- Lise ve dengi okullardan mezun olmak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,