İş arayanlar dikkat! En çok bu sektörlerde çalışan aranıyor

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,85 düşüşle 221 bin 874 oldu. Geçen yılın aynı ayında açık iş sayısı 235 bin 656 seviyesinde bulunuyordu.

İŞKUR'un aylık "İstatistik Raporu"na göre, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 0,1 artışla 1 milyon 793 bin 632 açık iş alındı.

EN FAZLA AÇIK BU SEKTÖRLERDE

İlk 8 ayda açık işlerin yüzde 99’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (708.551 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu.

En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı (Garson)” mesleklerinde kaydedildi.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,68 düşüşle 2 milyon 371 bin 977 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 779 bin 984 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 47,4’ü erkek, yüzde 52,6’sı kadın, yüzde 21,1’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İŞKUR aracılığıyla Ağustos ayında yıllık yüzde 19,71 artışla 73 bin 131'i (yüzde 61,3) erkek, 46 bin 205'i ( yüzde 38,7) kadın olmak üzere 119 bin 336 işe yerleşme gerçekleşti.

2024 yılı ocak-ağustos döneminde ise 947 bin 388 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-ağustos 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.