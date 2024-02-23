İş arayanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağına dair beklentiler artıyor. Bu yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından 35 bin personel alımının 27 bini için tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Ancak kalan 8 bin işçi alımı için başvuru süreci henüz başlamadı. Sağlık Bakanlığı, 8 bin sürekli işçi alımı için ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlayan adaylar ise kura çekim tarihini beklemeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları nasıl yapılacak ve kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?