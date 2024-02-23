İş arayanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alacak
Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağına dair beklentiler artıyor. Bu yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından 35 bin personel alımının 27 bini için tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları nasıl?
Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağına dair beklentiler artıyor. Bu yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından 35 bin personel alımının 27 bini için tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Ancak kalan 8 bin işçi alımı için başvuru süreci henüz başlamadı. Sağlık Bakanlığı, 8 bin sürekli işçi alımı için ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlayan adaylar ise kura çekim tarihini beklemeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları nasıl yapılacak ve kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?
2024 yılı Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. İŞKUR üzerinden alınacak olan 8 bin işçi alımının başvurularının nasıl yapılacağı ve şartları merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılında gerçekleştireceği 8 bin işçi alımı için başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. İŞKUR üzerinden yapılacak olan bu alımların başvuru süreci ve gereklilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ancak henüz Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı başvurularının başlayıp başlamadığı ve ne zaman başlayacağı net değil.
8 BİN İŞÇİ ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin sürekli işçi alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.