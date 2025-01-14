İş arayanlara 10 bin 878 lira ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere yönelik kapsamlı bir destek programı başlattı. Bu programla gençlerin iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak ve ekonomik sıkıntılarını azaltmak hedefleniyor.

Mert Sagit Mert Sagit
İş arayanlara 10 bin 878 lira ödenecek
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Bakanlık, Türkiye genelindeki işsiz gençlere toplamda 10 bin 878 TL’ye kadar maddi yardım sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu destek ödemeleri Türkiye genelindeki 81 ilde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yapılacak. Programa başvurabilmek için İŞKUR’a kayıtlı olmak gerekiyor. Verilecek destek miktarı, brüt asgari ücretin üçte birine denk gelen 8 bin 668 TL’ye kadar çıkabiliyor. Aynı yıl içinde, her bir kişi için yalnızca bir kez olmak üzere, toplamda en fazla üç kez ödeme yapılabileceği ifade edildi.

Destek programı, yalnızca doğrudan maddi yardım sunmakla sınırlı değil. İş görüşmelerine katılan veya işe başlayan gençlerin, yol masrafları, sağlık raporu ve vesikalık fotoğraf gibi iş arama sürecindeki ek giderleri de karşılanacak. Bu sayede gençlerin iş arama süreçlerinde daha az ekonomik kaygı yaşamaları ve odaklarını kariyer hedeflerine yönlendirmeleri amaçlanıyor.

Başvuruların başladığı bu destek programıyla, işsiz gençlere hem ekonomik hem de lojistik destek sunularak daha rahat bir süreç sağlanması planlanıyor. Türkiye genelindeki SYDV’ler üzerinden yapılan başvuruların detaylarına Bakanlığın resmi internet sitesi ve iletişim kanalları aracılığıyla ulaşılabiliyor.

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