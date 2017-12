Türkiye İş Bankası tarafından "Bankamızca, Çin Halk Cumhuriyeti'nden yapılan ithalatın finansmanına yönelik olarak The Export-Import Bank of China'dan 400 milyon ABD Doları tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlanmıştır" açıklaması yapıldı

Türkiye İş Bankası AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın Çin Halk Cumhuriyeti'nden yapılan ithalatın finansmanına yönelik olarak The Export-Import Bank of China'dan 400 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli kredi sağladığı bildirildi.



Banka tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:



