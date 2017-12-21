Türkiye İş Bankası, Çin'den yapılan ithalatın finansmanına yönelik The Export-Import Bank of China'dan 400 milyon dolar tutarında kredi sağladı.
Türkiye İş Bankası AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın Çin Halk Cumhuriyeti'nden yapılan ithalatın finansmanına yönelik olarak The Export-Import Bank of China'dan 400 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli kredi sağladığı bildirildi.
Banka tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Bankamızca, Çin Halk Cumhuriyeti'nden yapılan ithalatın finansmanına yönelik olarak The Export-Import Bank of China'dan 400 milyon ABD Doları tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlanmıştır.
ulusal.com.tr
Türkiye İş Bankası tarafından "Bankamızca, Çin Halk Cumhuriyeti'nden yapılan ithalatın finansmanına yönelik olarak The Export-Import Bank of China'dan 400 milyon ABD Doları tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlanmıştır" açıklaması yapıldı
Türkiye İş Bankası, Çin'den yapılan ithalatın finansmanına yönelik The Export-Import Bank of China'dan 400 milyon dolar tutarında kredi sağladı.
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