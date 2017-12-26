İş Bankası 362 milyon liralık alacağını 25 milyon liraya sattı
İş Bankası, takipteki krediler portföyünün bir kısmını sattı.
Banka tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:
Yapılan ihaleler sonucunda 2017 yılı Aralık ayı içerisinde Bankamız takipteki krediler portföyünün 362.776.418 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız 25.745.782 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Hedef Varlık Yönetim A.Ş., Sümer Varlık Yönetim A.Ş. ve Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir.
ulusal.com.tr
İş Bankası 362 milyon liralık alacağını 25 milyon liraya sattı
İş Bankası 362 milyon liralık alacağını 25 milyon liraya sattı
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