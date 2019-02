İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şah ismail Şimşek, "İhracatçı firmaların uygun maliyetlerle finansmana erişimine olanak sağlayarak Türkiye'nin ihracatının desteklenmesine katkıda bulunacak İhracat Döviz Kredisi Kampanyası başlattık. Bu kampanya ile 500 bin dolar ve 500 bin avro limite kadar kredi kullandırılabilecek. Avro krediler için aylık için 0,39 faiz oranı ve dolar için ise aylık 0,49 faiz oranı geçerli olacak. İhracatçı müşterilerimiz için bu finansman imkanı 24 aya kadar vadelerde geçerli olacak. Bütün taahhüdümüzü, bütün bilançomuzu, bütün imkanlarımızı, kaynaklarımızı Türkiye için tahsis etmeye, tecrübemizi, maharetimizi, birikimimizi de bu yönde kullanmaya devam edeceğiz" dedi

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, ülke ihracatının desteklenmesi ve ihracatçı firmaların uygun maliyetler ile finansmana erişmesine katkı sağlamak amacıyla "İhracat Döviz Kredisi Kampanyası" başlattıklarını belirterek, "Bu kampanya ile 500 bin dolar ve 500 bin avro limite kadar kredi kullandırılabilecek. Avro krediler için aylık 0,39 faiz oranı ve dolar için ise aylık 0,49 faiz oranı geçerli olacak. İhracatçı müşterilerimiz için bu finansman imkanı 24 aya kadar vadelerde geçerli olacak." dedi.



Şimşek, bankanın ihracatçılara sunduğu desteklere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 2018’in, global çapta siyasi ve ekonomik zorlukların yaşandığı bir yıl olduğunu, Türkiye’ye özgü gündemlerin de bu tabloya eklenmesiyle ciddi bir zorluğun içerisinden geçildiğini ifade etti.



Yaz aylarında yaşanan zorlukların ardından şimdi de bu sorunların oluşturduğu zorlukları yönetmekle karşı karşıya olunan bir dönem içinde bulunulduğunu aktaran Şimşek, "Böyle zamanlarda İş Bankası gibi ölçeği itibarıyla ekonomiler üzerinde etkili olan kuruluşlara özel sorumluluklar, özel görevler düşer. Hele İş Bankası’na biraz daha fazla sorumluluk düşer." diye konuştu.



"Türkiye büyürse ihracattan büyüyecek"



Şahismail Şimşek, ihracatın Türkiye ekonomisi için önemini vurgularken, Türkiye ekonomisinin 2000’li yılların başından bu yana ihracat hacmini hızlı bir biçimde artırdığını ve ihracatın GSYH içindeki payını yükselttiğini, 2018’de net ihracatın büyümeye önemli katkı verdiğini anlattı.



Yılın üçüncü çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısının 6,7 puan seviyesine kadar yükseldiğine işaret eden Şimşek, "2018 yılı genelinde ise yüzde 2,9 olduğunu tahmin ettiğimiz ekonomik büyümeye, net ihracat kaleminin 3,9 gibi oldukça ciddi bir oranda katkı sağladığını hesaplıyoruz. Yani, özellikle böyle zor dönemlerde ihracatın ekonomik büyüme açısından ne kadar önemli bir unsur olduğu daha iyi anlaşılıyor." dedi.



Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye'nin en önemli ihraç pazarı olmaya devam ettiğini ve 2018’de toplam ihracatın yarısının bu ülkelere yönelik olduğunu aktaran Şimşek, AB üyesi ülkelerde ekonomik daralma görülmediği sürece Türkiye’nin bölgeye ihracat artışının süreceğini kaydetti.



Şimşek, Türkiye’nin, ihracatta pazar çeşitlendirmesi ve pazarlar arasında hareket edebilme esnekliğinden de faydalandığını ifade ederek, "2018'de yüzde 7 genişleyen Türkiye’nin ihracat hacminin bu yıl yüzde 4 artarak yeni rekor seviyeye ulaşmasını ve ithalattaki gerileme ile birlikte net ihracatın yıllık büyümeye 1,5 puan katkıda bulunmasını bekliyoruz. Özetle, Türkiye büyürse ihracattan büyüyecek." şeklinde konuştu.



İhracatçı KOBİ’lere özel "İhracatçı Kart"



İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şimşek, banka aracılığıyla 2018'in aralık sonu itibarıyla 23 milyar 867 milyon dolar ihracat, 24 milyar 982 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildiğini belirterek, bu süreçte de ihracatçılara gerekli olan desteğin verileceğini bildirdi.



Şimşek, devamla şunları kaydetti:



"Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'a yakınını gerçekleştiren ihracatçı KOBİ'lere biz de sektörde bir ilke imza atarak tamamen ihracatçı KOBİ’lerin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde bir ticari kart geliştirdik. İhracatçı Kart ile KOBİ’ler, Türkiye’de bir ilk olarak hem şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanıyor hem de İş Bankası aracılığıyla gerçekleştirdikleri ihracat işlemlerinden her türlü harcamalarında kullanabilecekleri MaxiPuan kazanıyorlar."



"İhracatçı müşterilerimize tabana yaygın şekilde destek olmayı hedefliyoruz"



Şahismail Şimşek, ihracat alanında bugüne kadar yaptıkları bütün çalışmaları daha da anlamlı kılacak, ihracatçı firmaların uygun maliyetler ile finansmana erişimine olanak sağlayarak Türkiye’nin ihracatının desteklenmesine katkıda bulunacak "İhracat Döviz Kredisi Kampanyası" başlattıklarını bildirdi.



Kampanya kapsamında ihracatçı firmaların çok uygun oranlarla döviz kredisine ulaşabileceğini belirten Şimşek, "Bu kampanya ile 500 bin dolar ve 500 bin avro limite kadar kredi kullandırılabilecek. Avro krediler için aylık için 0,39 faiz oranı ve dolar için ise aylık 0,49 faiz oranı geçerli olacak. İhracatçı müşterilerimiz için bu finansman imkanı 24 aya kadar vadelerde geçerli olacak. Bu kampanya ile ihracatçı müşterilerimize tabana yaygın şekilde destek olmayı hedefliyoruz. Elbette bankamızın kaynakları sınırsız değil ancak ülkemiz ekonomisine verdiğimiz desteğin bir göstergesi olarak kampanya kapsamında toplam kullandırıma herhangi bir üst sınır getirmedik." şeklinde konuştu.



"Yeni bir hikaye yazabileceğimize inanıyorum"



İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şimşek, bu yaklaşımlarının sektörde de benimsenerek ihracatçıların ekonomi için daha iyi sonuçlara ulaşmasına vesile olacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hem siyasi hem ekonomik krizleri yönetme anlamında iyi bir tecrübesi bulunan bir ülke olarak şimdiye kadar her zorluğu nasıl aştıysak kamu-özel fark etmeden, toplumun tüm kesimlerinin, tüm ekonomik aktörlerinin gayreti ile var olan sıkıntıları aşacağımıza, üstesinden geleceğimize, yeni bir hikaye yazabileceğimize inanıyorum. Biz İş Bankası olarak her kritik dönemde rol almaktan, elimizi taşın altına koymaktan hiç imtina etmedik, hiç çekinmedik. Bütün taahhüdümüzü, bütün bilançomuzu, bütün imkanlarımızı, kaynaklarımızı Türkiye için tahsis etmeye, tecrübemizi, maharetimizi, birikimimizi de bu yönde kullanmaya devam edeceğiz."