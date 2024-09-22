İş Bankası'ndan 20 bin liraya kadar taksitli nakit avans: Nasıl başvurulur?

İş Bankası'nın yapmış olduğu bu kampanya ile yeni banka müşterileri 20 bin liraya kadar taksitli nakit avans fırsatından faydalanabiliyor. 3 ay vadeli 20 bin liraya kadar taksitli nakit avans kampanyası 30 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Peki kampanyanın koşulları nelerdir? İş Bankası yeni kampanyası hakkındaki koşulları duyurdu. 20 bin liraya kadar taksitli nakit avans kampanyasının şartları...

20 BİN LİRAYA KADAR TAKSİTLİ NAKİT AVANS

İş Bankası'nın yeni müşterilerine sunmuş olduğu 3 ay vadeli 20 bin liraya kadar taksitli nakit avans kampanyasının şartları, bankadan gelen açıklamaya göre şöyledir;

Kampanyaya dahil olan kartlar: Maximum, Maximiles ve Privia markalı tüm bireysel kredi kartları Kampanyaya dahil olmayan kartlar: Aidatsız Kartlar, Maxipara Kart, Bireysel Bankamatik Kartları, Ticari Kredi Kartı, Ticari Bankamatik Kartı Kampanyadan Bankamızdan ilk kez bireysel kredi kartı alan müşterilerimiz yararlanabilecektir. İşCep üzerinden Müşteri Olmak İstiyorum özelliği ile İş Bankası müşterisi olup bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan ve kart başvurusu onaylanan müşterilerimiz için geçerli 25.000 TL’ye varan faizsiz Taksitli Nakit Avans kampanyasının detaylarına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilmekte olup, iki kampanya birleştirilememektedir. İşCep'ten İş Bankalı olanlara 25.000 TL’ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans Ayrıcalığı! (isbank.com.tr) Faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanımı: 1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında İş Bankası bireysel kredi kartı alan müşterilerimize 31 Ekim 2024’e kadar ile İşCep, Maximum Mobil ya da Şubelerimiz’den yapılacak 2 ya da 3 ay vadeli 20.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans kullanımları için sıfır faiz oranı uygulanacaktır. Müşteri bazında azami 2 işlem ve toplam tutar 20.000 TL’ye kadar olacak şekilde faizsiz taksitli nakit avans kullanılabilecektir. 20.000 TL’nin üstündeki Taksitli Nakit Avans kullanımları için yürürlükte olan faiz oranı geçerlidir. İşCep, Maximum Mobil, ya da Şubelerimiz dışındaki kanallardan kullanılacak Taksitli Nakit Avanslar için yürürlükte olan faiz oranı kullanılmaya devam edilecektir. Kampanya kapsamında Taksitli Nakit Avans işlemleri için asgari işlem limiti 300 TL, azami işlem tutarı ise 20.000 TL’dir. Kullanılabilecek Taksitli Nakit Avans tutarı, bir takvim ayında müşteri limitinin %25’i kadar olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Kampanya süresinin sonunda kampanyamıza özel koşullar sona erecek olup, Taksitli Nakit Avans işlemleri için yürürlükte olan faiz oranları geçerli olacaktır. Nakit çekme özelliği kısıtlanmış kartlar, Taksitli Nakit Avans kullanamayacaktır. Kampanyadan sadece asıl kart sahipleri yararlanacak olup, ek kartlar, HCE kartlar ve sanal kartlar kampanya kapsamı dışındadır. Türkiye İş Bankası, yasal zorunluluklar ve kendi kriterleri çerçevesinde de bazı kredi kartlarının nakit çekme özelliğine kısıtlama getirebilir. Ek Koşullar: Kampanya kapsamında Bankamız’da yeni kredi kartı müşterisi olma şartları şunlardır: • Bankamız’dan daha önce hiç bireysel kredi kartı almamış müşterilerimiz yeni kart müşterisi olarak değerlendirilecektir. • Bankamız’dan daha önce bireysel kredi kartı almış ancak en geç 30 Haziran 2024 tarihine kadar kartını iptal ettirmiş müşterilerimiz de yeni kart müşterisi olarak değerlendirilecektir. Kampanya kapsamında; - 1-8 Eylül 2024 tarihleri arasında İş Bankası Bireysel Kredi Kartı başvurusunda bulunan müşterilerimiz 11 Eylül 2024 itibariyle faizsiz taksitli nakit avans kullanabileceklerdir. - 9-15 Eylül 2024 tarihleri arasında İş Bankası Bireysel Kredi Kartı başvurusunda bulunan müşterilerimiz 18 Eylül 2024 itibariyle faizsiz taksitli nakit avans kullanabileceklerdir. - 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında İş Bankası Bireysel Kredi Kartı başvurusunda bulunan müşterilerimiz 25 Eylül 2024 itibariyle faizsiz taksitli nakit avans kullanabileceklerdir. - 23-30 Eylül 2024 tarihleri arasında İş Bankası Bireysel Kredi Kartı başvurusunda bulunan müşterilerimiz 4 Ekim 2024 itibariyle faizsiz taksitli nakit avans kullanabileceklerdir. Taksitli Nakit Avans menüsüne; - İşCep’te Kartlarım – Taksitli Nakit Avans’ı seçerek ulaşabilirsiniz. - Maximum Mobil’de Kartlarım – Kart İşlemlerim menüsünde Nakit Avans/Taksitli Nakit Avans ​