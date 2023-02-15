İş Bankası'ndan deprem açıklaması: "Hayatını kaybedenler.."

Bankaların 2022 karlarından 50 milyar lirasının deprem bölgesine tahsis edileceğinin duyurulmasının ardından, İş Bankası'ndan açıklama geldi.



Depremlerde hayatını kaybeden müşterilerin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silme kararı aldı.



Öte yandan depremzede çocukların eğitimine de katkı sunulacağı açıklandı. 2023-2024 ve 2024-2025 yılı eğitim dönemleri için, depremlerde annesini veya babasını kaybetmiş çocuklardan Darüşşafaka’da okumaya hak kazananların tüm eğitim hayatı boyunca masraflarının karşılanacağı bildirildi.