Ankaralı işadamı Ayhan Bozkurt, hayatını kaybetti. Ayhan Bozkurt'un cenazesi yarın (salı) Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere'de toprağa verilecek.
Demirören Holding ve Demirören Medya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in eşi Reyhan Demirören'in babası, Kurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ankaralı işadamı Ayhan Bozkurt vefat etti.
Ayhan Bozkurt'un cenazesi, yarın Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere’de defnedilecek.
Definden sonra Çamlıdere'de, çarşamba günü ise Ayhan Bozkurt'un Ankara'daki evinde yemek verilip, dua okunacak.
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