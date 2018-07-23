banner982
İyi Parti'den o fotoğrafla ilgili açıklama
İyi Parti'den o fotoğrafla ilgili açıklama
Emrah Serbes'e verilen hapis cezasında yeni gelişme
Emrah Serbes'e verilen hapis cezasında yeni gelişme
İsrail ve Suriye hattında gerilim tırmanıyor
İsrail ve Suriye hattında gerilim tırmanıyor
A Haber ekibini taşıyan otomobile uçak çarptı
A Haber ekibini taşıyan otomobile uçak çarptı

İş dünyasının acı kaybı! Ayhan Bozkurt hayatını kaybetti

Ankaralı işadamı Ayhan Bozkurt, hayatını kaybetti. Ayhan Bozkurt'un cenazesi yarın (salı) Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere'de toprağa verilecek.

İş dünyasının acı kaybı! Ayhan Bozkurt hayatını kaybetti
Ankaralı işadamı Ayhan Bozkurt, hayatını kaybetti. Ayhan Bozkurt'un cenazesi yarın (salı) Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere'de toprağa verilecek.

Demirören Holding ve Demirören Medya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in eşi Reyhan Demirören'in babası, Kurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ankaralı işadamı Ayhan Bozkurt vefat etti.

Ayhan Bozkurt'un cenazesi, yarın Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere’de defnedilecek.

Definden sonra Çamlıdere'de, çarşamba günü ise Ayhan Bozkurt'un Ankara'daki evinde yemek verilip, dua okunacak.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.